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ELCC gestartet

BioNTech-Aktie im Brennpunkt: Wichtiger Termin gilt als Lackmustest für die Post-Gründer-Ära

25.03.26 12:37 Uhr
BioNTech im Umbruch: ELCC-Daten als entscheidender Stimmungstest - auch für die BioNTech-Aktie | finanzen.net

BioNTech präsentiert beim ELCC neue Daten zur Krebsforschung - doch das Unternehmen steht zugleich vor finanziellen und strategischen Herausforderungen.

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• Neue Studiendaten im Fokus des ELCC
• Rückgang der Corona-Umsätze belastet Zahlen
• Pipeline entscheidend für künftiges Wachstum

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Vom 25. bis zum 28. März 2026 blickt die Fachwelt auf den European Lung Cancer Congress (ELCC) in Kopenhagen. Doch für BioNTech geht es in diesen Tagen um weit mehr als um neue Daten zum Lungenkrebs. Das Unternehmen befindet sich in der turbulentesten Phase seit seiner Gründung: Während in Kopenhagen die wissenschaftliche Zukunft präsentiert wird, bereiten die Köpfe hinter dem Erfolg, Ugur Sahin und Özlem Türeci, ihren Rückzug aus der operativen Führung vor.

Der Paukenschlag: Sahin und Türeci planen den Neuanfang

Nur zwei Wochen vor dem Kongress überraschte das Gründer-Duo die Märkte mit der Ankündigung, BioNTech bis Ende 2026 zu verlassen. "Özlem und ich wollen ein weiteres Mal als Pioniere neue Wege beschreiten", erklärte Ugur Sahin zu den Plänen, ein neues, eigenständiges Biotech-Unternehmen für mRNA-Innovationen der nächsten Generation zu gründen. Für BioNTech bedeutet dies eine Zäsur: Die Gesichter der Corona-Impfstoff-Revolution ziehen sich in eine Beraterrolle und Minderheitsbeteiligung zurück, um sich wieder radikaler Forschung fernab eines Milliardenkonzerns zu widmen. Die Suche nach einer neuen Führung, die laut Branchenberichten vor allem in den USA stattfindet, lastet nun schwer auf der strategischen Neuausrichtung.

Kopenhagen als Lackmustest für die Post-Gründer-Ära

In diesem spannungsgeladenen Umfeld liefert der ELCC 2026 die nötigen Argumente für die Zeit nach Sahin und Türeci. BioNTech präsentiert in Kopenhagen starke Daten zum bispezifischen Antikörper BNT327 (Pumitamig). Die Mainzer geben zudem neue Daten zu Pumitamig aus drei klinischen Studien in China bekannt. Das Unternehmen sieht darin eine Bestätigung des zuvor beobachteten Wirksamkeits- und Sicherheitsprofils des bispezifischen Immunmodulators PD-L1xVEGF-A bei der Behandlung von Lungenkrebs.

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Milliardenverlust und der Druck der Pipeline

Die wissenschaftlichen Erfolge sind dringend notwendig, denn die finanzielle Realität ist ernüchternd. BioNTech verbuchte für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Verlust von rund einer Milliarde Euro, getrieben durch hohe Entwicklungskosten und wegbrechende Corona-Umsätze. Dennoch bleibt das Unternehmen mit einem Liquiditätspolster von über 17 Milliarden Euro handlungsfähig. In Kopenhagen wird deutlich, dass BioNTech nun beweisen muss, dass die Strukturen und die Pipeline auch ohne die tägliche Leitung ihrer berühmten Gründer tragen können.

Fazit: Kurs auf 2030 trotz personeller Zäsur

Trotz des personellen Bebens hält BioNTech an seinem Ziel fest, bis 2030 zehn onkologische Produkte zur Marktreife zu bringen. Der ELCC 2026 markiert den Moment, in dem die Verantwortung von den Schultern der Pioniere auf eine wachsende spätklinische Pipeline übergeht. Mit 15 geplanten Phase-3-Studien bis Ende des Jahres ist das Tempo hoch. Ob die Transformation zum Multi-Produkt-Konzern gelingt, wird maßgeblich davon abhängen, wie reibungslos der für Ende 2026 angekündigte Management-Wechsel vollzogen wird und ob die in Dänemark präsentierten Daten den Weg für erste Zulassungen ebnen.

Kommt die BioNTech-Aktie wieder auf die Beine?

Die BioNTech-Aktie hat im Zusammenhang mit dem Rückzug der Firmengründer zuletzt deutlich Federn lassen müssen. Im letzten Montag ging es um knapp 20 Prozent abwärts. Am Mittwoch macht sich wieder etwas Hoffnung breit: Im XETRA-Handel gewinnt die BioNTech-Aktie zeitweise 0,80 Prozent auf 75,80 Euro.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images, Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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