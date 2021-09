Elderson: EZB wird Klima in herkömmliche Risikokategorien fassen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird in ihrer Rolle als Bankaufseherin nach Aussage von EZB-Direktor Frank Elderson in den nächsten Jahren Klimarisiken in den herkömmlichen Kategorien wie Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko zu fassen versuchen. Elderson verwies bei einer Konferenz in Frankfurt laut veröffentlichtem Redetext darauf, dass der Baseler Ausschuss ein solches Vorgehen für möglich halte und sagte: "Die EZB würde klima- und umweltbedingte Risiken wie jedes andere Risiko behandeln, was sich in allen einschlägigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen widerspiegeln würde, und sie würde damit dieser Schlussfolgerung entsprechen." Diesen Ansatz werde die EZB schrittweise umsetzen.

Vorerst allerdings werden sich die Erkenntnisse der EZB zu den Klima- und Umweltrisiken der Banken laut Elderson lediglich indirekt in den Eigenkapitalforderungen der zweiten Säule niederschlagen. Auch sollen keine institutsspezifischen Daten veröffentlicht werden. "Ich kann ihnen aber versichern, dass es in den nächsten Jahren kaum dabei bleiben wird", versicherte Elderson.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2021 06:33 ET (10:33 GMT)