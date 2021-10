Elderson: Klimapolitik ist im Rahmen des EZB-Mandats

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Frank Elderson hat hervorgehoben, dass die Klimapolitik im Rahmen des Mandats der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt. "Während die Regierungen in Sachen Klimapolitik das Sagen haben, kommt uns als Zentralbankern und Aufsichtsbehörden im Rahmen unseres Mandats eine Schlüsselrolle zu", sagte Elderson in einer Rede zu einer Klimakonferenz der portugiesischen Notenbank. "Lassen Sie es mich klar ausdrücken: Wir handeln im Rahmen unseres Mandats und nicht trotz dieses Mandats. Das ist unsere Pflicht, keine Option."

Da die Klimakrise dazu führe, dass Wetterereignisse häufiger aufträten und zu Störungen führten, würden wirtschaftliche Schocks wahrscheinlich ebenfalls häufiger auftreten. Dies wiederum könne die Wirtschaft einer größeren Volatilität bei Produktion und Preisen aussetzen, sagte Elderson.

Gleichzeitig könnten die Preise von Vermögenswerten in dem Maße schwanken, in dem die Übergangspolitik kohlenstoffintensive Sektoren benachteilige und sich die Verbraucherpräferenzen änderten. Es könnten auch große Mengen an verlorenen Investitionen entstehen, was sich auf die Finanzmärkte und den Bankensektor auswirken würde. "Und wenn das Finanzsystem geschwächt ist, kann die Transmission der Geldpolitik beeinträchtigt werden", resümierte Elderson.

