Elecon Engineering gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

15.10.26 06:35 Uhr

Werte in diesem Artikel

Elecon Engineering gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4,29 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,91 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,39 Milliarden INR gegenüber 5,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net