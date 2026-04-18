Elecon Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Elecon Engineering hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 INR gegenüber 7,82 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,21 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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