Elecon Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

11.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,21 Milliarden INR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 INR gegenüber 7,82 INR im Vorjahresquartal.

Elecon Engineering hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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