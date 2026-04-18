DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.183 +0,1%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Elecon Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elecon Engineering Co Ltd Registered Shs
510.30 -2.70 -0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Elecon Engineering hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 INR gegenüber 7,82 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,21 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Elecon Engineering Aktie News

Werbung

Elecon Engineering Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elecon Engineering nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.