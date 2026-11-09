Electra Battery Materials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Electra Battery Materials lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Electra Battery Materials ein EPS von -0,270 CAD je Aktie vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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