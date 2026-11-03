DAX 25.810 -0,7%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,22 +1,5%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.766 +0,3%Euro 1,1182 -0,1%Öl 105,8 +1,0%Gold 3.905 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Electra

Mercedes-Benz-Aktie bleibt weiter unter Druck: Konzern zieht beim Ladenetz die Reißleine

Mercedes-Benz-Aktie bleibt weiter unter Druck: Konzern zieht beim Ladenetz die Reißleine

Mercedes-Benz richtet seine Strategie im Bereich der Elektromobilität neu aus und trennt sich von einem wichtigen Teil seiner bisherigen Infrastruktur. Das sind die Hintergründe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.94 EUR -0.11 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen

Mercedes-Benz hat sein europäisches Schnellladenetzwerk veräußert. Käufer ist der französische Betreiber von Schnellladesäulen Electra, wie das Unternehmen mitteilte. Zum Preis der Transaktion machten beide Seiten auf Nachfrage keine Angaben. Electra übernehme 47 Ladeparks von Mercedes-Benz darunter 31 in Deutschland und sechs in Österreich. Insgesamt umfassten die Ladeparks 374 Ladepunkte, hieß es laut Mitteilung. Damit hätten die Mercedes-Kunden vereinfachten Zugang zu über 800 Electra-Stationen mit mehr als 5.000 Ladepunkten in zehn europäischen Ländern.

Werbung

Mercedes-Benz habe den weltweiten Ausbau von Schnellladeangeboten schon früh aktiv mitgestaltet - sowohl mit eigener Ladeinfrastruktur als auch über Beteiligungen, teilte eine Sprecherin des Stuttgarter Autobauers mit. Seither habe sich der Markt dynamisch weiterentwickelt, zahlreiche Anbieter bauten ihre Ladeinfrastruktur kontinuierlich aus und verbesserten sie qualitativ.

Mercedes überprüfe die Ausrichtung des eigenen Ladenetzwerks in den jeweiligen Märkten fortlaufend, "mit dem Ziel, Kundinnen und Kunden bestmögliche Ladelösungen zu bieten und Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Mehrwert schaffen", so die Sprecherin. Vor diesem Hintergrund habe sich Mercedes entschieden, das eigene europäische Schnellladenetzwerk an Electra zu veräußern.

Ambitionierte Pläne beim eigenen Ladenetz

Anfang 2023 hatte Mercedes-Benz angekündigt, bis Ende dieses Jahrzehnts mehr als 10.000 Schnellladepunkte an 2000 Standorten in Nordamerika, China oder Europa aufbauen zu wollen.

Werbung

Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Gewinneinbrüchen und Absatzrückgängen zu kämpfen. Entsprechend steuerte der Konzern gegen und drehte an den Kostenschrauben.

Die Mercedes-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,91 Prozent tiefer bei 40,78 Euro.

/rwi/DP/stk

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.