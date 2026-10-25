Electrolux Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Electrolux Registered A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,390 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,95 Prozent auf 33,92 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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