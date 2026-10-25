Electrolux Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

25.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,95 Prozent auf 33,92 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 SEK gegenüber 0,390 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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