Electronic Servitor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Electronic Servitor hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Electronic Servitor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 500 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,10 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,06 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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