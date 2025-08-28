DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.106 -1,0%Nas21.167 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Amazon-Aktie dennoch in Rot: Milliarden-Investition in neuseeländischen Cloud-Ausbau
Aktie im Fokus

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Kursabschlägen

02.09.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 171,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
146,34 EUR -1,04 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr ging es für die Electronic Arts-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 171,77 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 169,89 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 170,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 395.325 Electronic Arts-Aktien.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 180,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 5,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Electronic Arts-Aktie derzeit noch 32,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,65 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
