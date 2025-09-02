Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 171,13 USD abwärts.

Das Papier von Electronic Arts gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 171,13 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 170,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.547 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 180,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,640 USD.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

