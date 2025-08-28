DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.402 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
So bewegt sich Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Mittwochabend ins Minus

03.09.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Mittwochabend ins Minus

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 168,77 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
146,70 EUR 0,36 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 168,77 USD abwärts. Im Tief verlor die Electronic Arts-Aktie bis auf 167,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,96 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 347.327 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Bei 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 7,19 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,73 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,640 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Electronic Arts-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: Diese Dividende erhalten Electronic Arts-Anleger

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
