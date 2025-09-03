Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Donnerstagnachmittag ins Minus

Electronic Arts im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 166,11 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Electronic Arts-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 166,11 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 165,90 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 62.647 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 8,90 Prozent zulegen. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,760 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,640 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Electronic Arts wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,26 USD je Aktie aus.

