Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteuert sich am Freitagabend

05.09.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteuert sich am Freitagabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 168,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 168,63 USD. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 169,15 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 168,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 249.277 Electronic Arts-Aktien.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,67 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte Electronic Arts einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Mrd. USD im Vergleich zu 1,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Electronic Arts dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

