Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochabend gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 169,67 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 169,67 USD zu. In der Spitze legte die Electronic Arts-Aktie bis auf 169,72 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 395.803 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Electronic Arts-Aktie somit 6,21 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,22 USD am 25.01.2025. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 32,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im Vorjahr hatte Electronic Arts 0,760 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

