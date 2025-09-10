DAX23.657 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,08 +1,8%Dow46.010 +1,1%Nas22.018 +0,6%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1731 +0,3%Öl66,37 -1,8%Gold3.633 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch Dank KI-Boom - Synopsys-Aktie erholt sich nach heftigem Kurseinbruch
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Nachmittag Boden gut

11.09.25 16:13 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 170,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
145,08 EUR 0,38 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 170,75 USD zu. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 170,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 170,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.120 Electronic Arts-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,90 USD) erklomm das Papier am 15.08.2025. Gewinne von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,52 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,640 USD je Electronic Arts-Aktie.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
26.10.2016Electronic Arts NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen