Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der Electronic Arts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 170,75 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 170,75 USD zu. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 170,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 170,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.120 Electronic Arts-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,90 USD) erklomm das Papier am 15.08.2025. Gewinne von 5,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,52 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,640 USD je Electronic Arts-Aktie.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

