So entwickelt sich Electronic Arts

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Abschlägen

11.09.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 168,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
145,08 EUR 0,38 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 168,75 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 168,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,80 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 378.037 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 6,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,640 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus.

Am 29.07.2025 lud Electronic Arts zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Electronic Arts hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 03.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,26 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
