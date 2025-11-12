Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts büßt am Mittwochnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 201,52 USD.
Die Electronic Arts-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 201,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,63 USD. Bisher wurden heute 21.505 Electronic Arts-Aktien gehandelt.
Bei 203,75 USD markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,82 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,920 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Electronic Arts-Aktie wird bei 210,00 USD angegeben.
Am 28.10.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,78 Prozent auf 1,85 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,03 Mrd. USD gelegen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
