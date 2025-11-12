Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend nahe Nulllinie

Electronic Arts im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Electronic Arts. Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 201,96 USD.

Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 201,96 USD. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 201,14 USD. Bei 201,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 245.170 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (203,75 USD) erklomm das Papier am 30.09.2025. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Abschläge von 42,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,920 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Am 28.10.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,85 Mrd. USD im Vergleich zu 2,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Electronic Arts wird am 03.02.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.02.2027.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Electronic Arts-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher