Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Electronic Arts am Dienstagabend ins Plus

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 200,56 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 200,56 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,11 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 251.546 Aktien.

Bei 203,75 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,59 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,55 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,617 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,33 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

