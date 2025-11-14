Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 201,11 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Electronic Arts-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 201,11 USD ab. In der Spitze büßte die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,10 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 201,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 107.863 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD. 1,31 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 74,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,920 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Electronic Arts am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,85 Mrd. USD, gegenüber 2,03 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,78 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

