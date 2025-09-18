DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.156 ±0,0%Nas22.522 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Blick auf Electronic Arts-Kurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag in Rot

19.09.25 16:10 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt ging es für die Electronic Arts-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 172,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
148,24 EUR 0,48 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 172,26 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 171,56 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,17 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 521.256 Electronic Arts-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 49,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Electronic Arts-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,760 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,920 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Electronic Arts dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2030 auf 14,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
