Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Electronic Arts. Die Aktionäre schickten das Papier von Electronic Arts nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 170,83 USD.
Um 20:07 Uhr rutschte die Electronic Arts-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 170,83 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 170,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190.238 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Electronic Arts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,23 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|22.01.2019
|Electronic Arts Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.2017
|Electronic Arts Neutral
|BTIG Research
|01.02.2017
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|02.11.2016
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|26.10.2016
|Electronic Arts Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
