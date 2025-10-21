Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 200,47 USD.

Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 200,47 USD an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,58 USD. Die Electronic Arts-Aktie gab in der Spitze bis auf 200,44 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,51 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 46.887 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 203,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 42,53 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,617 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Electronic Arts die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,34 USD je Aktie aus.

