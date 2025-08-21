DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,60 +5,9%Dow45.748 +2,2%Nas21.490 +1,9%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,56 -0,2%Gold3.371 +1,0%
Notierung im Blick

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag gesucht

22.08.25 16:09 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 172,40 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
147,58 EUR 1,02 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr sprang die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 172,40 USD zu. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 173,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 36.109 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 180,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,93 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,17 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Electronic Arts seine Aktionäre 2025 mit 0,760 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,640 USD je Aktie ausschütten.

Electronic Arts ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Electronic Arts mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen