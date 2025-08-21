Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt wies die Electronic Arts-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 171,76 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr ging es für das Electronic Arts-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 171,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 173,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,40 USD. Bisher wurden via NASDAQ 215.205 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 180,90 USD markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Electronic Arts-Aktie 5,32 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,22 USD ab. Derzeit notiert die Electronic Arts-Aktie damit 49,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Electronic Arts-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,760 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,23 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
