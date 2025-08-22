Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Electronic Arts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 172,04 USD zu.

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 172,04 USD. Bei 172,26 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 171,75 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 39.623 Electronic Arts-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,90 USD) erklomm das Papier am 15.08.2025. Mit einem Zuwachs von 5,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 49,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,640 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Electronic Arts am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,23 USD je Electronic Arts-Aktie.

