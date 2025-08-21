Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Abend gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Electronic Arts-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 172,62 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Electronic Arts-Aktie bisher bei 173,53 USD. Bei 171,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 144.301 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 180,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 33,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,640 USD je Electronic Arts-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Electronic Arts-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,23 USD je Aktie in den Electronic Arts-Büchern.

