Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 172,13 USD nach.

Das Papier von Electronic Arts gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 172,13 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Electronic Arts-Aktie bis auf 171,86 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 172,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.463 Electronic Arts-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Gewinne von 5,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2025 auf bis zu 115,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 33,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,640 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 03.11.2026 wird Electronic Arts schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,23 USD je Electronic Arts-Aktie.

