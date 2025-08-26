Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Electronic Arts im Fokus

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 172,12 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 172,12 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 173,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 171,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 64.974 Electronic Arts-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

