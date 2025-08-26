DAX24.002 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.505 +0,2%Nas21.565 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Electronic Arts im Fokus

27.08.25 16:10 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 172,12 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
147,80 EUR -0,08 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 172,12 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 173,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 171,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 64.974 Electronic Arts-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
26.10.2016Electronic Arts NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen