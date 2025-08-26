Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Electronic Arts zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 172,12 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die Electronic Arts-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 172,12 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 173,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 171,79 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 64.974 Electronic Arts-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,06 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,640 USD. Im Vorjahr erhielten Electronic Arts-Aktionäre 0,760 USD je Wertpapier.
Am 29.07.2025 hat Electronic Arts die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Electronic Arts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 03.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Electronic Arts einen Gewinn von 8,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Electronic Arts-Aktie: Diese Dividende erhalten Electronic Arts-Anleger
NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2019
|Electronic Arts Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.2017
|Electronic Arts Neutral
|BTIG Research
|01.02.2017
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|02.11.2016
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|26.10.2016
|Electronic Arts Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen