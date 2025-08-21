DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.597 +0,4%Nas21.583 +0,2%Bitcoin96.238 +0,1%Euro1,1633 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Aktie im Blick

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Mittwochabend fester

27.08.25 20:24 Uhr
Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Electronic Arts zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Electronic Arts-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 172,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
147,80 EUR -0,08 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 172,66 USD zu. Bei 173,28 USD erreichte die Electronic Arts-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 172,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Electronic Arts-Aktien beläuft sich auf 279.110 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Electronic Arts-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Abschläge von 33,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Electronic Arts-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,760 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Electronic Arts-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Electronic Arts-Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

