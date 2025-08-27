Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verliert am Donnerstagnachmittag

DAX24.054 ±0,0%ESt505.400 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.468 -0,2%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.408 +0,3%
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 172,33 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Electronic Arts-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 172,33 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 172,17 USD. Bei 172,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 103.055 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,90 USD erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2025 bei 115,22 USD. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 49,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,640 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Electronic Arts am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Electronic Arts ein EPS in Höhe von 8,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

mehr Analysen