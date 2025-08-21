Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Electronic Arts gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Electronic Arts-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 169,84 USD.

Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 169,84 USD. In der Spitze fiel die Electronic Arts-Aktie bis auf 169,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389.527 Electronic Arts-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 180,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,51 Prozent Plus fehlen der Electronic Arts-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Der aktuelle Kurs der Electronic Arts-Aktie ist somit 32,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Electronic Arts-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,760 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 USD aus.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

In der Electronic Arts-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

