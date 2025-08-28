Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Freitagnachmittag in Grün
Die Aktie von Electronic Arts gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 171,82 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr stieg die Electronic Arts-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 171,82 USD. Kurzfristig markierte die Electronic Arts-Aktie bei 172,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 171,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 39.064 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 180,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie. Am 25.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Electronic Arts-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,640 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
