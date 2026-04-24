electrovac AG: Rüstungssektor als Wachstums- und Margentreiber - Interview

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich der Stellenwert des europäischen Rüstungssektors sowohl in der Öffentlichkeit als auch an der Börse deutlich gewandelt. Massiv steigende Aufträge, Umsätze und Erträge sowie die Perspektive auf eine noch jahrelange Fortsetzung dieser Sonderkonjunktur haben die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt sowie vieler weiterer Unternehmen mit Defence-Aktivitäten zu Börsenlieblingen aufsteigen lassen. Die Aktie von Rheinmetall, die noch 2021 unter 90 Euro notiert hatte, wird inzwischen für etwa 1.300 Euro gehandelt; in der Spitze wurden sogar knapp 2.000 Euro bezahlt.

Ein Grund für den massiven Anstieg, der sich auch in sehr hohen Bewertungskennzahlen niederschlägt, ist das aus Anlegersicht überschaubare Angebot an Aktien, mit denen an der Entwicklung des europäischen Rüstungssektors partizipiert werden kann.

Doch inzwischen gab es einige Neuzugänge auf dem Kurszettel, und ein weiterer ist im Anflug. Noch bis zum 27. April können die Aktien der electrovac AG gezeichnet werden, eines spezialisierten und zuletzt hochprofitablen Technologieführers auf einem kleinen, aber für die adressierten Anwendungen erfolgskritischen Gebiet.

Im Vorfeld des Börsengangs hat aktien-global.de mit dem Unternehmen gesprochen:

Aktien-global: Was genau ist Ihre Kernkompetenz und in welchen Produkten findet sie Anwendung?

electrovac: Die electrovac AG ist ein Spezialist für die Herstellung hermetischer Gehäuse und Technologieführer bei Glas-Metall-Verbindungen. Diese schützen empfindliche Sensoren zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen, hoher Druckbelastung oder aggressiven Substanzen. Aufgrund ihrer Präzision und Robustheit werden hermetische Glas-Metall-Verbindungen vor allem in sicherheitskritischen Bereichen wie Fahr- und Flugzeugen, Satelliten oder der Verteidigung eingesetzt.

Aktien-global: Was unterscheidet electrovac technologisch und im Geschäftsmodell von den wichtigsten Wettbewerbern?

electrovac: Die Basistechnologie ist seit Jahrzehnten etabliert, aber nur sehr wenige Unternehmen - in unserem Kernbereich Personal Safety sind wir weltweit einer von nur zwei echten Anbietern - verfügen über das entsprechende Know-how. Wir haben das Wissen zu den verschiedenen Materialien und Herstellungsverfahren, die industrielle Fertigungskompetenz und die internationalen Zertifizierungen. Vom Musterbau bis zur Großserie liefern wir kundenspezifische Lösungen im industriellen Maßstab. Ein hoher Automatisierungsgrad und eine starke vertikale Integration aller Prozesse tragen dazu bei, unsere Marktstellung und Margen zu schützen.

Aktien-global: Sie bezeichnen die Bereiche Personal Safety und Aerospace & Defense als ihre Wachstumstreiber. Könnten Sie etwas genauer beschreiben, was ihre wichtigsten Produkte hier sind und wie die Perspektiven aussehen?

electrovac: Personal Safety ist unser Kernbereich, hier sorgen unsere Produkte dafür, dass wichtige Sicherheitssysteme in Fahrzeugen zuverlässigen Schutz bieten. Hauptprodukte sind dabei Sockel und Kontaktstifte für Airbagzünder oder Gurtstraffer, deren Anzahl pro Fahrzeug seit Jahren zunimmt. Der steigende Anteil an E-Fahrzeugen erhöht ebenfalls die Nachfrage, weil dort zusätzliche Sicherheitssysteme notwendig sind, beispielsweise zur Abtrennung der Batterie im Falle eines Unfalls.

Im Bereich Aerospace & Defense kommen unsere Produkte z.B. in Flugabwehrsystemen zum Einsatz, wo sehr starke Vibrationen herrschen, aber auch in bestimmten Munitionstypen. Im zivilen Umfeld schützt die Technologie [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.