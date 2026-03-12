DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.205 +1,6%Euro1,1503 -0,1%Öl100,3 -1,5%Gold5.104 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Allianz-Aktie in Rot: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf Allianz-Aktie in Rot: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf
Webinar: USA-Übergewicht oder Europa-Chance? Dein ETF-Fahrplan für das Anlagejahr 2026 Webinar: USA-Übergewicht oder Europa-Chance? Dein ETF-Fahrplan für das Anlagejahr 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eleganz-Leitfaden sorgt bei Frankreichs Bahn für Ärger

13.03.26 06:14 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatsbahn SNCF hat mit einer Bekleidungs-Etikette für ihre Beschäftigten Kritik von Gewerkschaften ausgelöst. In dem Leitfaden waren unter anderem Tipps zu Schminke und zur passenden Kleiderwahl je nach Figurtyp enthalten. Auch Mitarbeiter im TGV-Fernverkehr, die keine Uniform trugen, sollten demnach die "Élégance à la Française", die französische Eleganz, verkörpern, hieß es in der Bekleidungsfibel. Nach Angaben der SNCF wurde die Broschüre ohne Genehmigung verbreitet und inzwischen wieder zurückgezogen.

Wer­bung

Eine Frau mit einer dreieckigen Körperform sollte "enge Röcke und voluminöse Taschen an den Hüften" vermeiden und stattdessen "ein helles oder farbiges Oberteil, eine strukturierte Jacke, Schulterpolster oder einen breiten Kragen" bevorzugen, um "die Silhouette im Oberkörperbereich auszugleichen", zitierte der Sender BFMTV aus der 40-seitigen Bekleidungs-Etikette. Ein eher rundlicher Mann sollte "dunkle Oberteile wählen" und "Jacken, die die Hüften bedecken", um "die Silhouette zu verlängern und optisch zu verschlanken".

Gewerkschaft empört über Einteilen von Menschen in Körpertypen

Die Gewerkschaft Sud-Rail bezeichnete den "TGV Eleganz-Leitfaden" als eine Schande. Der Arbeitsvertrag schreibe für einen Teil der Eisenbahner das Tragen einer Uniform vor, aber nicht das Anpassen ihrer Silhouette und ihres Aussehens an ästhetische Anforderungen der Bahn. Das Einteilen von Menschen in verschiedene Körpertypen, die teils "korrigiert" oder "wieder ins Gleichgewicht" gebracht werden müssten, suggeriere, dass manche Figur als "problematisch" betrachtet werde. "Diese Art von Äußerungen sind sowohl sexistisch als auch fettfeindlich." Schmink- und Schönheitstipps in der Broschüre ließen an die Sechzigerjahre denken.

SNCF-Fernverkehrschef Alain Krakovitch ließ den Leitfaden sofort zurückziehen. "Das entspricht weder unseren Werten noch unseren Methoden gegenüber unseren Mitarbeitern", schrieb er auf der Plattform X. Eine interne Untersuchung solle nun sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole./evs/DP/zb