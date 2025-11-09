Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

11.07.26 06:35 Uhr

Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered präsentierte in der am 09.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,2 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 14,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,260 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,50 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 57,01 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net