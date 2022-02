Elektro-Exporte überflügeln Vorkrisen-Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im vergangenen Jahr so viel exportiert wie noch nie. Mit einem Wert von 224,6 Milliarden Euro wurde das Niveau des bisherigen Rekordjahres 2019 um fast fünf Prozent übertroffen, wie Chefvolkswirt Andreas Gontermann vom Fachverband ZVEI am Montag berichtete. Die Unternehmen verfügen zudem über ein dickes Auftragspolster, das sie aber wegen fehlender Vorprodukte nur langsam abarbeiten können.

Hauptzielländer der Produkte sind weiterhin China (25,1 Mrd Euro), die USA (19,1 Mrd Euro) und zahlreiche Staaten in der Europäischen Union. Im vergangenen Jahr haben sich die Exporte in das wichtigste Zielgebiet Europa um 11,4 Prozent am stärksten gesteigert. Den Ausfuhren standen Elektroimporte gegenüber, die mit 221,7 Milliarden Euro ebenfalls einen Rekordwert erreichten./ceb/DP/mis