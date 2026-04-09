Elektro-Flaggschiff

Die Markteinführung des neuen ES9-Modells schickt die NIO-Aktie auf eine Berg- und Talfahrt. Sorgen um den Wettbewerbsdruck in China setzen unter Druck.

• NIO wegen Fahrzeugvorstellung volatil

• Preisgestaltung enttäuscht Investoren

• Sorge um starken Wettbewerbsdruck in China



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NIO wegen ES9-Markteinführung volatil

Die an der NYSE gelistete ADR-Aktie von NIO erlebte am Donnerstag einen volatilen Handelstag, der von der mit Spannung erwarteten Vorstellung eines neuen Fahrzeugmodells geprägt war. Während die Papiere im frühen Handel dank der positiven Aussichten auf ein Absatzplus zunächst um über 4 Prozent kletterten, drehte die Stimmung im weiteren Verlauf: Das Papier schloss schließlich mit einem deutlichen Minus von 4,9 Prozent bei 6,07 US-Dollar.

Nachdem die Aktien von NIO sich also bereits am Donnerstag volatil zeigten, sorgte die offizielle Vorstellung des Flaggschiff-SUV ES9 am Freitag für Ernüchterung und einen Kurssturz von zuletzt 5,69 Prozent auf 48,90 HKD an der heimischen Hongkonger Börse. Hauptursache für den Abverkauf sei die aggressive Preisgestaltung gewesen, die deutlich unter den Erwartungen der Analysten und Investoren lag, wie investing.com berichtet.

Wettbewerbsdruck: Preisgestaltung setzt unter Druck

Der neue sechssitzige Elektro-SUV, der mit einer hochmodernen 900-Volt-Architektur und einem hauseigenen Chip für autonomes Fahren ausgestattet ist, wurde zu einem Startpreis von 528.000 Yuan (ca. 77.300 US-Dollar) positioniert. Wer sich für das Batterie-Mietmodell (BaaS) entscheidet, zahlt sogar nur 420.000 Yuan. Da der Markt mit einem Einstiegspreis von mindestens 500.000 Yuan gerechnet hatte, werteten Anleger die niedrigere Taxierung als Zeichen für den extremen Wettbewerbsdruck im chinesischen Premium-Segment.

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Trotz der beeindruckenden technischen Daten und einer Reichweite von bis zu 620 km überwog die Sorge um die Margen des Unternehmens. Der ES9 soll laut investing.com ab Ende Mai im Handel erhältlich sein, wobei die ersten Auslieferungen für Juni geplant seien. Während die technische Positionierung als fortschrittlichstes Modell der Firmengeschichte überzeugt, muss NIO nun beweisen, dass die Kampfpreise zu dem angestrebten Absatzschub führen, ohne die Profitabilität nachhaltig zu gefährden.

Wachstumskurs im Blick

Denn mit solchen Modellneuheiten will NIO seinen klaren Wachstumskurs fortsetzen. Der Blick auf die Bilanz unterstreicht dabei das Potenzial: Mit 326.028 ausgelieferten Elektrofahrzeugen im Jahr 2025 erzielte NIO ein Absatzplus von über 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ließ das Unternehmen sogar den chinesischen Marktführer BYD, der im gleichen Zeitraum ein Wachstum von 7,7 Prozent verzeichnete, in Sachen Expansionsgeschwindigkeit deutlich hinter sich.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net