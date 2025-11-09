Elektro Maribor dd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Elektro Maribor dd Registered präsentierte in der am 09.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Elektro Maribor dd Registered ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,66 Prozent auf 17,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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