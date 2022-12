Elektro- und Digitalindustrie mit Start des vierten Quartals im Plus

BERLIN (Dow Jones)--Nachdem die Bestellungen in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie im Vormonat stagniert hatten, konnten sie im Oktober nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI um 4,7 Prozent zulegen. "Der jüngste Zuwachs fiel allerdings nur halb so hoch aus wie im Durchschnitt des dritten Quartals", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Während die Inlandsaufträge im Oktober mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle traten, rückten die Auslandsorders laut ZVEI um 8,5 Prozent voran. In den gesamten ersten zehn Monaten dieses Jahres übertraf der nominale Bestellwert das Vorjahresniveau um 11,1 Prozent.

Die preisbereinigte Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter ist im Oktober laut dem Verband um 2,8 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. "Es war der vierte Monat mit auf Jahressicht verzeichnetem Anstieg in Folge", so Gontermann. In den ersten zehn Monaten kam der Branchenoutput damit auf einen Zuwachs von 3,4 Prozent gegenüber 2021. Mit 18,8 Milliarden Euro lagen die nominalen Erlöse der deutschen Elektro- und Digitalunternehmen im Oktober um 12,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Der Inlandsumsatz zog um 11,0 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro an, die Geschäfte mit Kunden aus dem Ausland um 14,3 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. In den ersten zehn Monaten stieg der aggregierte Branchenumsatz um 11,7 Prozent auf 182,9 Milliarden Euro.

