Tesla-Aktie auffällig stark: Fällt beim Elektroautobauer jetzt die letzte große Hürde?
Hohe Kursgewinne der Tesla-Aktien haben am Mittwoch die Papiere des E-Fahrzeugherstellers an die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Kurstrend getrieben.
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Nach einem Kurszuwachs von zeitweise mehr als 8 Prozent ging es zuletzt am der NASDAQ noch um 6,83 Prozent auf 389,01 US-Dollar hinauf.
Damit könnten die Titel ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend brechen, den sie nach dem Erreichen eines Rekordhochs von fast 500 Dollar eingeleitet hatten und der ihnen im bisherigen Jahresverlauf einen Kursverlust von immer noch fast 14 Prozent eingebrockt hat.
Noch mehr Luft nach oben könnten die Tesla-Aktien bekommen, wenn sie die 200-Tage-Linie, die für den längerfristigen Trend viel Beachtung findet, überspringen. Viel fehlt dafür nicht mehr, sie verläuft derzeit bei rund 398 Dollar.
Mit dem Kurszuwachs am Mittwoch waren Tesla unter den Aktien der "Magnificent 7" - der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung - mit großem Abstand vorne. Im Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 lagen sie auf den vorderen Plätzen
NEW YORK (dpa-AFX)
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