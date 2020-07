Elektroautohersteller e.Go im Insolvenzverfahren

Werbung

Heute im Fokus

DAX über 12.500 Punkten -- Asiens Börsen grün -- Softbank will offenbar Partnerschaft mit Wirecard beenden -- VW und BMW mit US-Absatzminus -- Bayer , LANXESS im Fokus

GRENKE sieht nach Einbruch des Neugeschäfts erste positive Anzeichen. Engie verkauft 49% an Erneuerbarem US-Portfolio an Hannon Armstrong . HUGO BOSS bestellt Oliver Timm in den Vorstand. Aktionärsschützer verlangen sofortigen Rauswurf von Wirecard aus dem DAX. Novartis zahlt Hunderte Millionen US-Dollar für Vergleich in den USA. Türkische Wettbewerbsbehörde ermittelt gegen deutsche Autohersteller.