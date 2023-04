NYSE-Titel Ford-Aktie leichter: Deutliches Verkaufsplus auf dem Heimatmarkt

Die Verkäufe auf dem US-Markt legten in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 475 906 Fahrzeuge zu, wie der zweitgrößte US-Autobauer Ford am Dienstag mitteilte. Bei Elektroautos habe das Plus 41 Prozent betragen. Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr kommt der US-Automarkt wieder in Gang. Der größte US-Hersteller General Motors hatte am Montag die Verkaufszahl für den Heimatmarkt veröffentlicht: Sie stieg im ersten Quartal um 18 Prozent auf rund 603 200 Neuwagen.

Die an der NYSE gelistete Ford-Aktie verliert zwischenzeitlich 0,75 Prozent auf 12,59 Dollar.

/hbr/DP/jha

DETROIT (dpa-AFX)

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com, Ford