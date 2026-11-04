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Elektroautos in Deutschland weiterhin stark gefragt

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FLENSBURG (dpa-AFX) - Die starke Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland hat sich im Oktober erneut fortgesetzt. Rund 94.000 reine Elektroautos (BEV) wurden im vergangenen Monat neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Das seien rund 80 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Grund für die Entwicklung dürften die E-Auto-Prämie des Bundes sowie hohe Spritpreise sein.

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Die reinen Stromer machten mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Neuzulassungen im Oktober aus. Mit Diesel oder Benzin betriebene Pkw kamen gemeinsam auf rund 62.400 Neuzulassungen - beide Kraftstoffarten verzeichneten starke Rückgänge im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden rund 254.500 Pkw neu zugelassen, was laut KBA einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Oktober 2025 entspricht.

Experte: E-Auto-Prämie als Treiber für E-Auto-Boom

Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY sieht vor allem die Förderung als Treiber: "Der Markt läuft - aber er läuft vor allem wegen der Prämie." Spannend werde es, wenn das Geld nicht mehr fließt. "Ich gehe davon aus, dass die Elektro-Zulassungen dann wieder deutlich einbrechen."

Absatz chinesischer Autos stark gestiegen

EY zufolge profitieren vom Aufwärtstrend beim Neuwagenabsatz seit Monaten vor allem ausländische Autokonzerne - die deutschen Konzerne verlieren demnach Monat für Monat Marktanteile. Am stärksten legten erneut chinesische Hersteller zu. "Ihr Marktanteil stieg von 5,2 auf 8,4 Prozent", teilte EY mit./cab/DP/stk

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

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