Mercedes-Benz-Aktie leichter: Mercedes kauft Lithium von Rock Tech

Eine Liefervereinbarung über jährlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid ab 2026 sei unterzeichnet worden, teilte Mercedes-Benz am Donnerstag mit. Das sei genug Rohstoff für Batterien von rund 150.000 Elektroautos. "Dadurch unterstreichen wir einmal mehr unsere ehrgeizigen Elektrifizierungsziele", sagte Entwicklungs- und Einkaufschef Markus Schäfer. Die Marke mit dem Stern will bis Ende des Jahrzehnts nur noch vollelektrische Autos verkaufen, "wo immer es die Marktbedingungen zulassen".

Das Projekt hatte der Dax-Konzern am Rande des Kanada-Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz im August vereinbart. Das Lithium werde ausschließlich von Minen bezogen, die hohe Umwelt- und Menschenrechtsstandards einhalten, bekräftigte der Autobauer. Am Rock-Tech-Standort im brandenburgischen Guben wird es veredelt. Die Vereinbarung sehe auch vor, dass beide Partner an einem Fahrplan für die CO2-neutrale Produktion von Lithiumhydroxid bis 2030 arbeiten.

Via XETRA notieren die Papiere von Mercedes-Benz zeitweise 0,71 Prozent tiefer bei 57,06 Euro.

