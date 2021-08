Elektromodell von Flugzeugbauer Embraer legt Erstflug hin

Aktien in diesem Artikel

SAO JOSÉ DOS CAMPOS (dpa-AFX) - Der brasilianische Flugzeugbauer Embraer (Embraer SA) hat nach eigenen Angaben auf dem Weg zu einem kohlenstoffneutralen Betrieb bis 2040 einen großen Schritt gemacht und den ersten Flug mit einem von dem Konzern in Brasilien hergestellten Elektroflugzeug ausgeführt.

"Der Erstflug eines Flugzeugs ist immer ein wichtiger Meilenstein, und der Start unseres ersten emissionsfreien Elektroflugzeugs ist auch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in der Branche", sagte Luis Carlos Affonso, Vize-Präsident für Technik und Entwicklung von Embraer, laut einer Mitteilung des Unternehmens mit Sitz in Sao José dos Campos im Bundesstaat Sao Paulo am Freitag.

Laut der Mitteilung wurden bei dem Projekt eine EMB-203 Ipanema mit Batterien versehen, um einen Motor des Unternehmens WEG aus dem Bundesstaat Santa Catarina anzutreiben. Das Flugzeug ist Teil der Geschichte von Embraer, einem der größten Flugzeugbauer der Welt: Im Jahr 2004 wurde es für den Betrieb mit Treibstoff aus Ethanol zertifiziert und in Serie produziert./mfa/DP/he