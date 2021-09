Merck plant Milliardeninvestitionen in Electronics-Geschäft - Merck-Aktie leichter

In den nächsten fünf Jahren sollen deutlich mehr als drei Milliarden Euro in den Unternehmensbereich Electronics investiert werden, wie der Darmstädter Pharma- und Life-Science-Konzern am Montag mitteilte. Mehr als zwei Milliarden Euro sollen für langfristige Anlagegüter ausgegeben werden. Merck rechnet mit einem zunehmenden Bedarf an Elektronik-Materialien, insbesondere bei Halbleitern, und will deshalb seine Produktionskapazitäten erweitern. Aber auch ergänzende Zukäufe zieht das Unternehmen in Betracht.

Merck hatte erst vom kurzem angekündigt, seine Investitionen insgesamt von 2021 bis 2025 um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Jahren erhöhen zu wollen. Für den Bereich Electronics hatte der Konzern seine Wachstumsprognose angehoben und geht nun von einem organischen Zuwachs von durchschnittlich drei bis sechs Prozent pro Jahr aus statt von drei bis vier Prozent. Das Geschäft war 2019 mit den Übernahmen von Intermolecular sowie Versum Materials weiter ausgebaut worden.

Merck-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 0,48 Prozent auf 195,55 Euro.

Frankfurt (Reuters)

