Elemental Royalty legte Quartalsergebnis vor

12.11.26 06:35 Uhr

Elemental Royalty lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Elemental Royalty mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 203,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net