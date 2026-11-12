Elemental Royalty legte Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
Elemental Royalty lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Elemental Royalty mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 203,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Elemental Royalty
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elemental Royalty
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen